Masken sind sinnvoll, um sich und vor allem andere vor einer möglichen Covid-19-Infektion zu schützen. Da sind sich die meisten Experten nach kontroverser Debatte einig.

Dort, wo ausreichend Abstand eingehalten wird, sind Masken als weiterer Schutz zu verstehen, aber nicht zwingend notwendig. Das gilt in Schulen, Restaurants und bei Ratssitzungen. Prinzipiell müsste in den Sitzungen eine Maskenpflicht auf dem Weg zum Platz und zurück gelten. Am Platz selbst müsste das Tragen freiwillig und nicht verpflichtend sein. Sie auch dort anzulegen, ist aber angesichts der wachsenden Sorglosigkeit ein sinnvoller Appell an alle, weiter vorsichtig zu sein. Nur so können Masseninfektionen wie am Wochenende in einem Restaurant in Niedersachsen und bei einem Gottesdienst in Hessen vermieden werden.