Kostenpflichtiger Inhalt: Brauchtum : Ohne Maibaum? Auf keinen Fall in Kell und Waldweiler! (Video)

Hermann Hans, Mitarbeiter in der Ortsgemeinde Kell, stellt in diesem Jahr mit seinen Kollegen den Maibaum auf. Das Fest muss wegen des neuartigen Coronavirus ausfallen. Foto: Florian Blaes

Kell/Waldweiler Das feierliche Baum-Aufstellen und Maifeste fallen Corona zum Opfer. Auf den Baum wollen viele aber nicht verzichten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Es ist in den Hochwaldorten schon eine lange Tradition, dass die freiwilligen Feuerwehren am 30. April, dem Hexenabend, im Wald mit den zuständigen Forstarbeitern einen Baum fällen und dort die Rinde schälen. Dann wird der Baum, teils unter Musikbegleitung, durch das Dorf zum Festplatz gefahren. Erwachsene und Kinder schmücken den sogenannten Maibaum und die Ortswappen werden daran aufgehangen. Bei einem kleinen Volksfest wird der fertig geschmückte Maibaum entweder von Hand oder mit einer Forstmaschine hochgezogen. Dazu spielen die Musikvereine. Jugendliche bewachen dann in der Hexennacht den Maibaum. Doch in diesem Jahr können diese Volksfeste nicht stattfinden, da öffentliche Veranstaltungen derzeit verboten sind.

Die Ortsgemeinde Kell am See wollte sich das Brauchtum „Maibaumaufstellung“ nicht gänzlich nehmen lassen. „Das öffentliche Leben und viele Feste sind in diesen Wochen gestrichen, da haben wir uns überlegt, dass wir trotzdem einen bunten Maibaum in der Dorfmitte aufstellen“, sagt Markus Lehnen, der Ortsbürgermeister von Kell am See. Doch in diesem Jahr nicht von der Feuerwehr und dem Musikverein, sondern von den Mitarbeitern der Ortsgemeinde Kell. „Unsere Forstmitarbeiter und Gemeindemitarbeiter, die auch in der Zeit von Corona täglich gemeinsam arbeiten, sind in den Wald und haben einen Baum zurechtgeschnitten“, erzählt Lehnen. Mit einem ortsansässigen Holzunternehmen wurde der Baum mit einem Kran zur Dorfmitte an die Alte Mühle gebracht. Die Mitarbeiter der Gemeinde, darunter Forstarbeiter Hermann Hans, haben die Tanne bunt geschmückt. „Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Art und Weise unseren Maibaum nach Kell bekommen, auch wenn die Gemeinde nicht offiziell teilnehmen darf“, sagt Hans, der in diesem Jahr 40 Jahre dabei ist.

Die Straße wurde gesperrt und der Baum mit einem Kran hochgezogen. Anschließend gerichtet, festgemacht und schon strahlte in der Dorfmitte ein bunter Maibaum. Doch unbemerkt blieb diese Aktion einen Tag vor dem Hexenabend nicht. Mit erlaubtem Abstand verfolgten zufällig vorbeikommende Spaziergänger aus Kell am See die Aufstellung und zeigten sich erfreut.

„Auch wenn wir viel Sonne in den letzten Tagen hatten, ist die Welt derzeit doch grau und vieles Frohe wird uns genommen. Da ist es doch schön zu sehen, dass wir als Ortsgemeinde – wenn auch in anderer Art und Weise – einen schönen bunt geschmückten Maibaum aufstellen konnten“ sagt Lehnen.

Auch andere Orte versuchen, den Brauch des Maibaums trotz Corona zu pflegen. Über die sozialen Medien haben zahlreiche Feuerwehren dazu aufgerufen, zuhause kleine Bäume zu schmücken.

Kerstin und ihr Enkel Justin in Waldweiler sind dem Appell gefolgt. „Wir haben den Aufruf gelesen und dachten uns, dass machen wir“ erzählt Kerstin B. Kurzerhand haben sie buntes Papier gekauft und zurechtgeschnitten. Am Donnerstagmittag, als es trocken war, sind die beiden in den Vorgarten gegangen und haben den Fliederbaum bunt geschmückt. „Das macht richtig Spaß“, sagt Justin. Nun haben sie ihren eigenen kleinen Maibaum im Vorgarten. „Wenn wir in diesem Jahr schon nicht zum großen Maibaum können, dann holen wir unseren eigenen Baum eben zu uns nach Hause“, sagt Justin und grinst. Viele andere Familien sind dem Aufruf ebenfalls gefolgt.

Kerstin B. und ihr Enkel Justin haben im Vorgarten ihren eigenen Maibaum geschmückt (linkes Bild). Rechts: In Kell am See haben dieses Jahr Gemeinde-Mitarbeiter Hermann Hans und seine Kollegen den Baum geschmückt und aufgestellt. Foto: Florian Blaes