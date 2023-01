Serie „Menschen und Motoren“ : Die „Insel“ von Stefan Wacket im Hochwald ist ein Paradies für alte Autos

Foto: Jürgen C. Braun 15 Bilder Serie „Menschen + Motoren“: Stefan Wacket

Hermeskeil Serie „Menschen & Motoren“: Stefan Wacket hat in Hermeskeil im Hochwald Klassiker wie Jaguar E-Type, BMW 502 und Morgan Plus 8 wieder zum Leben erweckt und lebt nun seinen Traum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Eine Insel mit zwei Bergen besangen einst Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Stefan Wacket sagt von sich, er bewohne eine Insel mitten im Grünen, sei nahe an allen wichtigen Institutionen dran und lebe doch autark. Sein eigener Herr eben. Eigene Energie, eigenes Wasser. Der 67-jährige Selfmademan ist das, was man einen klassischen „Petrolhead“ nennt. Im Saarland einst Kfz-Schlosser gelernt, weitergebildet, mit 23 Jahren der erste Meisterbrief, sieben Jahre später der Meister als Karosseriebauer. In jungen Jahren schon erfolgreicher Geschäftsmann, im Saarland ein großes Autohaus aufgebaut und danach zum zertifizierten Mercedes-Oldtimer­betrieb entwickelt.

„Mein Leben hat sich immer um Autos gedreht“, sagt Stefan Wacket. Jetzt lebt der 67-Jährige seinen Beruf mit Leidenschaft als Hobby aus. Foto: Jürgen C. Braun

„Mein Leben drehte sich immer um Autos“, sagt der Mann, der jetzt in der Nähe von Hermeskeil auf einem umgebauten Bauernhof seinem Hobby nachgeht, den er vor vielen Jahren erwarb. „Ich hab zwar das Kaufmännische auch gelernt und erfolgreich umgesetzt, aber im Grunde meines Herzens war ich immer Schrauber.“ Gelernt hat er bei und an der Marke Mercedes-Benz, war aber offen für alles, was Motoren und vier Räder hatte. Richtige Dampf­hämmer unter der Haube, das war seins. Da konnte er seine Fähigkeiten als Restaurator wunderschöner alter Fahrzeuge am besten umsetzen.

Auf seiner „Insel“, wie er den Hof nennt, den er sich einmal als Altersruhesitz zugelegt hat, macht Naturfreund und Auto­kenner Stefan Wacket „nur noch das, was mir Spaß macht“. Dort, wo früher Stallungen und die Goldgrube des Landwirts – der Misthaufen – standen, werkelt er am alten Blech. „Ich setze mir kein zeitliches Limit, ich mache das aus Freude am Arbeiten“, sagt er. Auf dem eigenen Traktor pflügt er, rund ums Haus hat er einen Lebensraum für Wild­bienen geschaffen. Dazu einen unverbaubaren, weiten Blick – und dennoch nah dran an allem, was er an Infra­struktur in einer Kleinstadt braucht. Nicht nur eine Insel, sondern ein Insel­paradies.

Foto: Jürgen C. Braun

In fast einem halben Jahrhundert hat der Mann, der in den 1970er und 1980er Jahren auch ein erfolg­reicher Rallye­fahrer war, an Fahrzeugen gearbeitet, die jedem Freund klassischer Automobile das Herz in der Brust hüpfen lassen. „Ich liebe alte Autos, ich habe ein Faible für sie und arbeite gerne an und mit ihnen.“ Kein Wunder bei solchen Kostbarkeiten: Zwei Jaguar E-Type hat Wacket aufgebaut. Dazu einen BMW 502, besser bekannt als „Barock­engel“, einen Morgan Plus 8. Alles Preziosen des Auto­mobilbaus, die man eher in Klassik-Magazinen als auf der Straße sieht.

Foto: Jürgen C. Braun