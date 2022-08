Dorfentwicklung : Umleitung ab Sonntag - Raiffeisenstraße in Merzkirchen wird ausgebaut

Vom Ortsrand her wird die Ortsdurchfahrt von Merzkirchen saniert. Foto: Herbert Thormeyer

Merzkirchen Am 7. September beginnt die Sanierung der Raiffeisenstraße in Merzkirchen. Der nächste Ausbau in Körrig soll 2023 folgen.