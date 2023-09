Minutengenaue Taktung Von der grünen Wiese nach Saarburg und auf den Kirchberg: Merzkirchen plant ÖPNV-Dreh- und Angelpunkt

Der Merzkircher Ortsbürgermeister Peter Hemmerling hat eine Vision: „Stellen Sie sich vor, Sie steigen an unserem Multimodalen Mobilitätshub („hub“ kommt aus dem Englischen und bedeutet Dreh- und Angelpunkt, Anm. d. Red.) in den Bus, steigen anschließend in die Bahn, danach ins Flugzeug und landen dann an ihrem Ziel irgendwo auf der Welt, ganz ohne Auto.“