Kommunales : Merzkirchener diskutieren über Im Maadgarte

Merzkirchen (red) Der Ortsgemeinderat Merzkirchen trifft sich am Mittwoch, 16. September, um 19 Uhr im Jugendheim in Merzkirchen. Auf der Tagesordnung stehen Änderung des Bebauungsplans für das Teilgebiet Im Maadgarte im Ortsteil Kelsen; Abwägung über die im Zuge der erneuten Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen, Bauangelegenheiten, Bauvoranfrage zum Neubau einer Garage zur Unterstellung landwirtschaftlicher Geräte in Merzkirchen-Portz; Nutzungsvereinbarung zwischen der Ortsgemeinde Merzkirchen und der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell für das Dorfgemeinschaftshaus/Feuerwehrgerätehaus im Ortsteil Kelsen sowie die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung dafür.