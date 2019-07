Beruf : Messe: Arbeiten in Luxemburg

Saarburg (red) Internationale Firmen, höhere Nettogehälter und gute Sozialleistungen. Das sind die Pluspunkte, die von Grenzgängern für eine Beschäftigung in Luxemburg angeführt werden. Dennoch gibt es viele Dinge zu beachten, wenn Jobsuchende den beruflichen Schritt über die Grenze hinaus wagen möchten.

Die Berater des European Employment Services (EURES) geben bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 8. August, um 15 Uhr in der Agentur für Arbeit Saarburg (Güterstraße 5) wichtige Hinweise zur Bewerbung in Luxemburg und klären über die Besonderheiten des Grenzpendlertums auf. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer bei Interesse Tipps für einen erfolgreichen Messebesuch des European Job Days am 19. September in Trier. Auf der Jobmesse bieten Unternehmen aus der Großregion interessante Stellenangebote an. Ein besonderer Höhepunkt ist die neue Bewerberlounge mit Bewerbungsfotoshooting und EUROPASS-Bewerbungsmappencheck.