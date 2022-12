Urteil : Prozess um Messerattacke in der Hermeskeiler Afa: Beide Angeklagten müssen ins Gefängnis

Im Prozess um eine Messerattacke auf einen Bewohner der Afa Hermeskeil sind beide Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt worden. Foto: TV/Marion Maier

Trier/Hermeskeil Im Prozess um den Messerangriff auf einen Bewohner der Afa Hermeskeil ist das Urteil gesprochen. Beide Angeklagten haben sich nach Ansicht des Landgerichts Trier der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht. Doch der Haupttäter soll ein anderer gewesen sein.

Das Landgericht Trier hat zwei ehemalige Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) in Hermeskeil zu Freiheitsstrafen verurteilt. Die Erste Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer Ende März an einer Auseinandersetzung in der Afa beteiligt waren, bei der ein weiterer Bewohner durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden war. Beide Angeklagten wurden der gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen: Der Angeklagte A. (32) muss für vier Jahre und neun Monate in Haft, der Angeklagte T. (28) wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte deutlich höhere Haftstrafen gefordert. In der Anklageschrift hatte sie den beiden Angeklagten neben gefährlicher Körperverletzung auch versuchten Totschlag vorgeworfen. Dieser Verdacht ließ sich im Laufe der Verhandlung allerdings nicht erhärten. Zwar hatte das Opfer des Angriffs – wie die Angeklagten Bewohner der Afa – nach seiner Notoperation bei einer polizeilichen Vernehmung ausgesagt, der Angeklagte A. habe ihm den Messerstich in den Bauch zugefügt. Doch im Zeugenstand vor Gericht erklärte der 27-Jährige, dass ein dritter Beteiligter des Streits zugestochen habe (wir berichteten).

Dieser K., ein Bekannter der beiden Angeklagten, ist nach wie vor auf der Flucht. Er soll auch der Auslöser für den Streit gewesen sein, der später in dem Messerangriff auf den 27-Jährigen mündete. Das Opfer hatte sich am Nachmittag des Tattags mit zwei Frauen aus der Einrichtung auf einer Wiese vor der Afa aufgehalten. Eine der Frauen wurde laut mehrerer Zeugenaussagen von K. belästigt, weshalb das spätere Opfer des Messerangriffs dazwischenging. In der Afa soll dieser Streit dann weiter eskaliert sein, K. soll die beiden Angeklagten als Verstärkung hinzugeholt haben. Dabei kam es zur Verletzung des 27-Jährigen.