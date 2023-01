Vorfall vom 10. Dezember : Nach Messerangriff in Hermeskeil: Landesregierung nennt auf Anfrage eines Abgeordneten neue Details

In Hermeskeil kam es am 10. Dezember zu einer Messerattacke auf einen Zeitungszusteller, Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen laufen. Jetzt hat die Landesregierung aufgrund einer Anfrage aus dem Parlament über die bisherigen Erkenntnisse informiert. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hermeskeil Der Angriff am 10. Dezember in Hermeskeil, bei dem ein 19-Jähriger mit einem Messer verletzt wurde, beschäftigte jetzt auch die Regierung in Mainz. Sie nennt auf eine Kleine Anfrage zu den Ermittlungen ein paar bislang noch nicht bekannte Details zum Tatverdächtigen.

Durch einen Messerstich in den Rücken ist in der Nacht zum 10. Dezember in Hermeskeil ein 19-jähriger Zeitungsausträger schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt gegen einen 24-jährigen Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) Hermeskeil, der in der Nacht in Tatortnähe festgenommen worden war (wir berichteten). Inzwischen ist der Vorfall auch zum Gegenstand einer kleinen Anfrage an die Landesregierung in Mainz geworden, die weitere Details zu dem Tatverdächtigen mitgeteilt hat.

Gestellt hat die Anfrage der Abgeordnete Jan Bollinger (Afd), der sich darin unter anderem nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen, etwa zum möglichen Tatmotiv, erkundigt. In der Antwort von Justizminister Herbert Mertin (FDP), die der Redaktion vorliegt, heißt es, dass die Ermittlungen noch am Anfang stünden. Dies gelte „insbesondere für die Frage nach dem Tatmotiv, aber auch für die Angaben zur Person und eventuellen strafrechtlichen Vorbelastung des Beschuldigten“. Die Staatsanwaltschaft Trier führe ein Ermittlungsverfahren gegen den festgenommenen 24-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, teilt der Minister weiter mit.

