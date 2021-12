Handwerk : Acht Mal Gold für Metzgerei Kneppel

Platz drei für die Metzgerei Kneppel: Stolz halten Inhaber Klaus Gauer-Kneppel (Zweiter von rechts), Ehefrau Petra (Zweite von links) und Tochter Anne (Mitte) die Urkunden in Händen. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (rechts) und Dagmar Groß-Mauer (links), Landesinnungsmeisterin des Fleischerverbandes Rheinland-Rheinhessen, gratulieren. Foto: TV/Michael Jordan

MORBACH Morbacher Traditionsmetzgerei kann beim Wettbewerb des Fleischerhandwerks mit mehreren Produkten überzeugen.

Einen dritten Gesamtplatz konnten Klaus Gauer-Kneppel und seine Frau Petra und Tochter Anna bei der Preisverleihung des Fleischerverbands Rheinland-Rheinhessen im Koblenzer Zentrum für Ernährung und Gesundheit entgegennehmen. Ihre Produkte erhielten beim Wettbewerb im Fleischerhandwerk insgesamt acht Mal Gold. „Wir freuen uns in diesem Jahr ganz besonders über diese Auszeichnung. Beim achten Wettbewerb acht Mal Gold und das Ganze kurz vor unserem 130. Jubiläum ist eine super Sache“, sagt Juniorchefin Anna Kneppel.

Zum Platz auf das Siegerpodest führten die mit Gold ausgezeichnete gekochte Rinderzwiebelmettwurst, die Pizza-Pfeffersalami und Pizza-Chilisalami, die Chilikäse-Fleischwurst, der Original Hunsrücker Schinken, der schwarz geräucherte Kochschinken, die Kartoffelwurst und die Weißwurst mit frischer Petersilie. Familie Kneppel führt ihre Morbacher Metzgerei in der vierten Generation. Sie sehen ihr Handwerk als Hingabe an feinste Fleisch- und Wurstwaren. Für die 150 Produkte gilt die Philosophie „Bauer-Metzger-Kunde“, also kurze Wege zur Schlachtung von maximal acht Kilometern von benachbarten Landwirten des Vertrauens.