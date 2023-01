Abschied : Nach dem fünften Zeitvertrag ist Schluss : Warum Kerstin Bettendorf das MGH Hermeskeil schweren Herzens verlässt

Hermeskeil Warum die Pädagogische Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses Hermeskeil keinen neuen Zeitvertrag mehr will, obwohl sie mit Herzblut an ihrer Arbeit hängt.

Nach einem Gottesdienst am Sonntag im Hermeskeiler Klösterchen ist Kerstin Bettendorf mit viel Lob für ihre Arbeit in den letzten siebeneinhalb Jahren überschüttet worden. Die bisherige Pädagogische Koordinatorin des Mehrgenerationenhauses will sich aber dennoch beruflich umorientieren: „Ich hänge mit Herzblut an dieser Arbeit, will aber nicht schon wieder einen Zeitvertrag beim Bistum.“