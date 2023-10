Viele Autoren nahmen sich das Leben Erinnerung an die Zukunft: Ausstellung zur Bücherverbrennung in Hermeskeil schlägt Brücke zu uns heute

Was würdest du sagen, wenn dein Lieblingsbuch verbrannt würde? Diese provokante Frage hat der Kölner Künstler Rolf Hartung (www.rolfhartung.koeln) den Teilnehmern eines Workshops gestellt, den er vor der Ausstellung in Hermeskeil veranstaltet hat. Parallel zur Installation „Erinnerung an die Zukunft“ aus Anlass der Bücherverbrennung durch die Nazis in 30 Städten vor 90 Jahren sind so vor Ort weitere Kunstwerke entstanden.