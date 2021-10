Brauchtum : Michaelskapelle in Taben-Rodt erstrahlt in neuem Glanz

Michaelskapelle in Taben-Rodt erstrahlt in neuem Glanz

Dank großzügiger Spenden konnte die Michaelskapelle in Taben-Rodt saniert werden. Foto: Bernd Heinz

Taben-Rodt (red) Nach der Beendigung der Renovierungsarbeiten erstrahlt die Michaelskapelle hoch über den Ufern der Saar bei Taben-Rodt nun in neuem Glanz. Schon von Weitem leuchtet das unter Denkmalschutz stehende „Wahrzeichen von Taben“, wie es einige nennen, dem Betrachter entgegen.

Durch diese Renovierungsarbeiten an der Außenfassade wird das Eindringen von Feuchtigkeit in das Bauwerk reduziert und so ein Trocknungsprozess im Innern der Kapelle eingeleitet. Ziel ist es, bald auch im Innenbereich eine Sanierung vorzunehmen. Die Renovierungskosten beliefen sich insgesamt auf fast 20 000 Euro.