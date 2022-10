Wahl zur Milchkönigin : „Ich wäre froh, bei uns eine Kuh zu sein.“ – Warum Klara Scholtes aus Deuselbach Milchkönigin werden will (Fotos)

Diese Beiden mögen sich: Klara Scholtes mit Kuschelkuh Viola. Foto: Herbert Thormeyer

Deuselbach Klara Scholtes aus Deuselbach im Hunsrück bewirbt sich mit vier weiteren Kandidatinnen als neue Milchkönigin für Rheinland-Pfalz und das Saarland. Dem TV hat die 19-Jährige erzählt, wofür sie sich mit der Krone einsetzen will und warum sie sich in der Landwirtschaft so wohl fühlt.