Infoveranstaltung zur Verlegung der Saarburger Halde : Millionen-Projekt Deponie-Umzug – 25 Zuhörer wollen mehr wissen

Mannebach/Saarburg Der Umzug der Deponie Saarburg ist gut vorbereitet und wird intensiv überwacht - dies war die Botschaft der Infoveranstaltung des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier. Fragen gab es vor allem zum Thema Verkehr.

Etwa 25 Zuhörer waren zur Infoveranstaltung des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) zum Umzug der ehemaligen Hausmülldeponie Saarburg nach Mertesdorf gekommen. Max Monzel, Verbandsdirektor des ART und Detlef Asmus, von Asmus und Prabucki Ingenieure Beratungsgesellschaft mbH aus Essen informierten über die Planung. Die Baustelle werde intensiv überwacht, der Umzug sei gut vorbereitet, erläuterte Asmus. So seien Kontrolle der Sicherheit, der Abfalltrennung, des Mülls bei der Ankunft in Mertesdorf und ökologische Baubegleitung sichergestellt

Im Dezember oder Januar soll der Umzug beginnen. Monzel legte sich weder bei der genauen Dauer noch den Kosten fest. 15 Millionen Euro seien 2017 berechnet worden. Allein wegen der Teuerungsrate der Baukosten rechne er mit mehr, sagte Monzel. Mindestens zweieinhalb Jahre dauere allein der Umzug, danach stehe noch die Rekultivierung der Fläche an.

Fragen der Zuhörer bezogen sich vor allem auf den Verkehr. Die Strecke, die die Laster Richtung Mertesdorf nehmen, führt von der einstigen Deponie an der L 135 zur B 51 beim Tobiashaus, weiter über die Umgehung Könen und die B 49 durch Trier hindurch zur A 602. Ab der Ehranger Brücke geht es dann über die L 151 zum Entsorgungszentrum Mertesdorf. Eine Ampel werde an der Ausfahrt der Straße zur Deponie an der L 135 aufgestellt, hieß es.