Kommunalpolitik : Millionen-Projekt in Konz

Konz Die Stadt Konz will die Erschließungskosten für das Baugebiet in Obermennig senken. Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt auch der Sanierung der Lorenz-Kellner-Halle zu.

Per Videokonferenz hatte sich der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadt Konz am vergangenen Dienstag zusammengeschaltet. Die wichtigsten Punkte auf der Tagesordnung: Die Erschließung des Neubaugebiets „Hinter Mennig“ im Stadtteil Obermennig und die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Lorenz-Kellner-Halle in der Römerstraße im Stadtteil Karthaus. Im Bauausschuss der Stadt Konz wurde schon über die Erschließung des Baugebiets „Hinter Mennig“ – das liegt im Konzer Stadtteil Obermennig zwischen den Straßen Am Großschock und Am Euchariusberg – diskutiert. Im Raum stehen Erschließungskosten in Höhe von knapp einer Million Euro. Bei einer Fläche von fast 6500 Quadratmetern würden fast 150 Euro pro Quadratmeter für Straßenbau, Strom- und Wasseranschlüsse und Telekommunikation anfallen. Zuviel, finden die Ausschussmitglieder im HFA. Bürgermeister Joachim Weber ist zuversichtlich, die Kosten noch senken zu können. Zum Beispiel, weil eine im Angebot aufgeführte Bodenentsorgung nicht notwendig sei. Für den Grundsatzbeschluss, die Erschließungskosten über den Grundstücksverkauf und die Beteiligung eines Anliegers, der von der Erschließung des Geländes profitieren würde, zu finanzieren, spielen aber die genauen Beträge noch keine Rolle. Der HFA befürwortete das Projekt einstimmig.