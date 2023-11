Raumbedarf wegen steigender Schülerzahlen Drei Millionen Euro fließen in die Grundschule Beuren – Was dort ab 2024 alles passiert

Dietmar Knippel hat zurzeit wenig Grund zu klagen. „Wenn’s läuft, dann läuft es“, sagte der Leiter der Grundschule Beuren jüngst in einer Sitzung des Schulträgerausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil. Mit ein Grund für Knippels Zufriedenheit: Die Schülerzahl in Beuren steigt. Aktuell werden dort 105 Kinder in sieben Klassen unterrichtet. Die Schulaufsichtsbehörde in Trier habe im Sommer bei einem Ortstermin die „dauerhafte Zweizügigkeit“ attestiert, erläuterte Daniela Pitro vom Bauamt den Ausschussmitgliedern.