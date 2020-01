Millionenprojekt zwischen Thalfang und Osburg : Windstrom fließt ab September unter der Erde durch den Hunsrück

Naurath/Thalfang/Osburg Ab dem Herbst soll eine Hochspannungsleitung zwischen Thalfang und Osburg Windstrom ins Netz einspeisen. Die Leerrohre für das Erdkabel sind zu einem großen Teil verlegt. Eine Straßensperrung ist für das Millionenprojekt aber noch nötig.

Das Unternehmen informierte am Montag in Naurath/Wald (Verbandsgemeinde Hermeskeil) Vertreter der an der Trasse liegenden Gemeinden und den Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz über den planmäßigen Fortschritt der Bauarbeiten.

Sobald die Rohre in der Erde liegen, müssen an mehreren Stellen sogenannte Muffengruben ausgehoben werden. Von dort kann das Stromkabel dann Stück für Stück hineingeschoben werden.

Die Arbeiten lägen im Zeitplan. Die notwendigen Eingriffe in die Natur – die Gräben für das Kabel sind etwa 2,60 Meter breit – würden nach Ende der Bautätigkeit kompensiert, erläuterte Westnetz-Planer André Stegmann. Dies geschehe „trassennah“ etwa an Sportplätzen, aber auch über das Aufforsten durch Windwurf geschädigter Waldflächen.

Landrat Schartz sieht in der neuen Hochspannungsleitung einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende in Rheinland-Pfalz. Er erinnerte zudem an „umfassende Vordiskussionen“ während der Planung des Millionenprojekts. In den betroffenen Gemeinden hatte es Widerstand gegen die ursprüngliche Entscheidung gegeben, das Windstromkabel als Freileitung überirdisch zu bauen. Es habe für ihn eine „gewisse Symbolik“, sagte Schartz, dass Westnetz reagiert und die nötigen Mittel in die Hand genommen habe, um eine andere Lösung zu finden.