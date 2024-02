Mehr Polizeifahrzeuge als Traktoren? Warum die Bauerndemo von Hermeskeil nach Föhren anders verlaufen ist als geplant

Es ist kurz vor 11 Uhr am Donnerstagmorgen, den 1. Februar 2024, am Busbahnhof in Hermeskeil. Wenige Minuten später sollte von dort aus ein Traktorkorso durch Schweich nach Föhren starten. Doch auf den ersten Blick kommt es einem so vor, als gäbe es eine große Polizeikontrolle. Zehn Polizeifahrzeuge, darunter hauptsächlich Busse der Bereitschaftspolizei, stehen am Bahnhof. Dazwischen findet man vier Traktoren und eine Handvoll Teilnehmer.