Hochwasserschutz : Mit Daten und Analysen im Kampf gegen Starkregen

Vorschläge zum Hochwasserschutz in Trassem_InterRed. Foto: TV/Planungsbüro Hömme

TRASSEM Es gibt ein Konzept zur Hochwasservorsorge in Trassem. Die gesamte VG soll künftig den Fluten trotzen können.

Der Ort wurde bewusst gewählt. Trassem ist im Frühjahr 2018 gleich vier Mal von Starkregen heimgesucht worden. Wasser löste Schlamm und Geröll, das sich in den Ort ergoss. Hier begann das Planungsbüro Hömme aus Pölich mit der Vorstellung seines Konzeptes mit Maßnahmen, die künftige Schäden verhindern sollen, nach der Vorstellung der Verbandsgemeinde auch für alle Dörfer, die früher zu Saarburg gehörten.

In Workshops waren die Bürger seit einem Jahr mit eingebunden worden, immer fachlich unterstützt von Bürochef Frank Hömme und seinem Mitarbeiter, dem zertifizierten Fachberater Hochwasser, Volker Thesen.

Ortsbürgermeister Roland freute sich über die Sofortmaßnahmen, die seinerzeit getroffen wurden, damit vom Halstenberg keine Gefahr mehr ausgeht. Das ehemalige Acker­land wurde von der Gemeinde erworben und in Grasland umgewandelt. „Man sollte an die Betroffenen denken, es kann jeden treffen“, appellierte der Ortschef an seine Mitbürger. Es gehe hier um das Gemeinwohl.