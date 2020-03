Stadtentwicklung : Mit dem Küchenhaus geht’s bei den Saarburger Terrassen los

Im Küchenhaus auf dem ehemaligen Kasernengelände in Beurig soll ein Restaurant als Treffpunkt für die Anwohner entstehen und ein Selbstbedienungsrestaurant für die Besucher der benachbarten Gärten von Saarburg. Foto: TV/Costin Dobai

Saarburg Die Eckpunkte für den ersten Teil des großen Wohngebiets Saarburger Terrassen sind festgezurrt, der Entwurf des Bebauungsplans steht. Der Stadtrat hat zudem die Planung des Restaurants auf dem einstigen Kasernengelände auf den Weg gebracht.

Ein Wohngebiet mit 350 Wohneinheiten, viel Grün und wenig Verkehr sowie ein dauerhaftes Ausstellungsgelände für Gartenkultur sollen auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne de Lattre in Saarburg entstehen. Ersteres nennt sich Saarburger Terrassen, letzteres Gärten von Saarburg. Der Stadtrat hat nun die Vorgaben für den ersten großen Abschnitt des Wohngebiets im Bebauungsplanentwurf Quartier de Lattre III festgelegt. Dies betrifft die Fläche zwischen Irscher Straße und dem bereits vorbereiteten, Grünzug, der am sogenannten Küchenhaus beginnt und Richtung Stadt führt. Auf dem Gelände sind demnach Einzelhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser zugelassen, zum Teil mit Flachdach, zum Teil mit Satteldach, wie ein Vertreter der Firma Firu in der Sitzung erläuterte. Die Geschosszahl wurde mit zwei und drei festgelegt.