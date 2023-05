Barrierefreie Radwege Mit dem Rollstuhlfahrrad auf barrierefreie Tour um Konz

(red) Eine kleine E-Bike Tour an der Saar in der Region um Konz – mit kurzem Halt am Kloster Karthaus oder am Freilichtmuseum Roscheid. Dies ist nun auch für gehbehinderte Menschen im Rollstuhl möglich. Denn die Stadt Konz stellt in Zusammenarbeit mit der Saar-Obermosel-Touristik und der Lebenshilfe in Konz ein neues Angebot zur Verfügung: ein Rollstuhlfahrrad mit Elektromotor.