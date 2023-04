Nach technischen Problemen im vergangenen Jahr Neustart für die virtuelle Zeitreise per E-Kutsche durch Saarburg

Mega Erlebnis!! Super schön!!“ „Cool!“ „Gut gemacht.“ „Ich konnte einen guten Einblick in die Historie gewinnen.“ Das sind Kommentare von ersten Zeitreisenden. Sie waren kürzlich mit der Elektrokutsche und sogenannten Virtual-Reality (VR)-Brillen durch Saarburg unterwegs. Mit diesen klobigen Brillen, die über den Kopf gestülpt werden (bei Bedarf auch über die eigene Brille), wird eine andere Wirklichkeit simuliert. Die Szenen, in die die Mitfahrenden visuell und akustisch eintauchen, haben es in sich.