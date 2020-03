Tawern : Kampfansage gegen das Hochwasser

Verpflichtung eines neuen Ratsmitglieds in Zeiten von Corona: Ortsbürgermeister Thomas Müller (rechts) begrüßt Bartholomeus Kroon mit einem „Ellenbogendruck“. Foto: Jürgen Boie

Tawern Immer wieder schwellen Maus- und Mannebach an und setzen Teile von Tawern unter Wasser. Dagegen setzt sich die Ortsgemeinde nun zur Wehr – mit Folgen für die Finanzen.

Das Hochwasser aufgrund eines außergewöhnlichen Starkregenereignisses vom 31. Mai 2018 scheint in Tawern ein kollektives Trauma verursacht zu haben: Ortsbürgermeister Thomas Müller begrüßte bei der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats 15 Besucher – fast alle Anrainer der hochwassergefährdeten Gewässer Mausbach und Mannebach. Sie kamen, weil die Besprechung des Hochwasserschutzkonzepts für Tawern auf der Tagesordnung stand.

Insgesamt 14 Maßnahmen sieht das Hochwasserschutzkonzept vor, je nach Zuständigkeit sind die Verbandsgemeinde Konz, die Ortsgemeinde Tawern oder Privatleute verantwortlich für die Umsetzung. Überflutungen wie die vom 31. Mai 2018 sollen so künftig vermieden werden. Seit diesem Datum, an dem weite Teile des Ortskerns unter Wasser standen und zahlreiche Keller vollliefen, gab es noch weitere Hochwasserlagen, die jüngste vor rund zwei Wochen: Der Mausbach und der Mannebach schwollen erneut an, weil die Böden rund um Tawern vom vielen Regen längst gesättigt waren und neue starke Niederschläge unmittelbar zu Überflutungen führten.