Deftige Hausmannskost : Mit Gulasch und Kartoffelwurst für ein besseres Klima

Info

Zutaten:

1 kg Schweinebauch (oder sonstiges Schweinefleisch mit Speck, wie Eisbein), 1 kg Kartoffeln, 4 Zwiebeln, Bohnenkraut, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Das Fleisch kochen, Kartoffeln und Zwiebeln schälen und alles durch einen Fleischwolf lassen (nicht zu fein). Die Wurstmasse wird verrührt, mit dem geschnittenen Bohnenkraut sowie den Gewürzen vermischt und abgeschmeckt. Die Masse gleichmäßig in einen eingefetteten Topf geben und auf kleiner Flamme eine Stunde mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. Alternativ kann die Wurstmasse auch in einem Blech in den Ofen wandern, bis sie braun gebacken ist. In echte Rinderdärme eingefüllt soll die Masse eine Stunde lang bei 80 Grad in siedendem Wasser liegen. Am besten schmeckt die Kartoffelwurst mit Sauerkraut oder auf frischem Bauernbrot.