Freizeit : Mit Wildkräutern kochen

Hermeskeil (red) Die Natur- und Landschaftsführerin Ulla Petto-Spieß bietet einen Wild- und Küchenkräuter-Workshop in Hermeskeil an. Der Ausflug beginnt am Freitag, 14. August, um 14 Uhr am Waldlehrpfad in Hermeskeil.

