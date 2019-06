Freizeit : Mit Zeltlager und Abenteuerrallyes durch die Ferien

Hermeskeil (red) Die Sommerferienprojekte vom Jugendbüro der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil sind vielseitig. Von Montag, 22. Juli, bis Freitag, 26. Juli, können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren an dem traditionellen VG-Ferienspaß teilnehmen.

Abenteuerlustige Zwölf- bis 16-Jährige können in der letzten Sommerferienwoche, von Dienstag, 6. August, bis Freitag, 9. August, auf dem Zeltplatz Laberg in Waldweiler zelten. Beim „Back to the Roots-Camp“ geht es vordergründlich um das Entspannen, um den bewussten Verzicht auf moderne Medien sowie um das Aufleben alter handwerklicher Künste.