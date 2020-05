Corona-Krise : Erzieherinnen vermissen Kinder

(Bild: Die Leiterin Astrid und Mitarbeiterinnen Anuk, Barbara und Daniela v.l.) Foto: TV/Florian Blaes

Kell am See (bla) Mit einer Aktion haben die Kindergärtnerinnen des Kindergartens St. Michael einen Gruß an alle Kinder gesendet, die derzeit nicht zum Spielen kommen dürfen. So haben sie im Eingangsbereich in bunten Schriftzügen und mit roten Herzchen versetzt die Botschaft: „Wir vermissen euch“ für die Kinder in Kell am See aufgehangen.



Die Idee kam von der Mitarbeiterin Silke Krell. Alle Kinder sind eingeladen neben dem Schriftzug in dem kleinen Garten bunt gemalte Steine zu hinterlassen. Im Bild: Die Leiterin Astrid und Mitarbeiterinnen Anuk, Barbara und Daniela von links.