Rock-Festival wird 20 Jahre alt Feuer und Flamme fürs „Highway to Kell“

Kell hat ja einen Standort-Vorteil – also noch jenseits von See, Luftkurort, idyllischer Lage. Der Name: kurz und krachend wie ein Schlag auf die Snare. So mussten Markus Hau und seine Fußball-Kollegen vom SV Kell nicht lange überlegen, wie sie ihre Idee benennen sollten: Ein Festival zu organisieren, härtere Gangart, gerne auch mit Metal-Einflüssen. „Der Name war flott gefunden, man kann ja wunderbar damit spielen“, erinnert sich der Endvierziger an die Anfänge: „Highway to Kell“, frei nach AC/DC, und auch wenn keine Autobahn nach Kell am See führt, hat man bei dem Festivalnamen schon einen Eindruck, wo es musikalisch langgeht. Das ist über zwei Jahrzehnte her, vor 20 Jahren ging das erste Festival im Hochwald-Ort über die Bühne.