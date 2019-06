Saarburg : Mittwochskonzerte in Saarburg starten am 3. Juli

Mittwochskonzerte in Saarburg starten am 3. Juli

Saarburg Musik erklingt bald wieder jeden Mittwochabend auf dem Boemundhof in Saarburg. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein beginnt am 3. Juli seine Veranstaltungsreihe „Mittwochskonzerte“.

Die Mittwochskonzerte werden am 3. Juli traditionell mit dem Musikverein Saarburg-Beurig eröffnet; dann folgen Auftritte der Rambling Rovers mit irischer Folk-Musik (10. Juli) und der Rock-Pop-Gruppe. Fooling Around (17. Juli). Die Saarburger Kultband Bauers Brass Band ist am 24. Juli zu Gast. Am 31. Juli steht Deutschrock mit der Gruppe Männer auf dem Programm. Der Shanty-Chor Freudenburg singt Lieder von Wellen, Sehnsüchten, Wind und Meer (7. August). Zum Abschluss spielt der Musikverein Saarburg (14. August).