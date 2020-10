Umwelt : Giftiges Erbe im Boden an der Obermosel – Staatsanwaltschaft beschäftigt sich mit TKDZ in Wellen

Wellen von oben – die Dolo-Halle der Firma TKDZ ist rot umrandet. Foto: TV/Bernhard Heller

Wellen Altlasten im Boden des Werkgeländes der TKDZ GmbH in Wellen rufen die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat die Ermittler auf mögliche Umweltvergehen aufmerksam gemacht – allerdings erst nach der Recherche eines Journalisten über die Porr-Gruppe, der der Betrieb gehört.

Beschwerden wegen Staub und Dreck gibt es in Wellen häufig. Im trockenen Sommer haben sich zuletzt einige Bürger über den örtlichen Bergbaubetrieb, die TKDZ GmbH, beklagt.

Was nun jedoch gegen den Betrieb eingebracht wird, der seit 2012 der österreichischen Porr AG gehört, geht über das übliche Maß an Kritik hinaus: Die Staatsanwaltschaft Trier prüft zurzeit, ob auf dem Gelände der Firma ein größeres Umweltdelikt begangen wurde. Das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) hat Anzeige erstattet. Es geht dabei um Altlasten aus der Vergangenheit, als noch Teer auf dem Gelände produziert wurde.

Info Gesetzliche Werte um ein Vielfaches überschritten Professorin Heike Bradl, Fachbereich Umwelttechnik am Umweltcampus Birkenfeld, hat sich die in dem Wellener Gutachten vorliegenden Werte genauer angesehen. „Einige Prüfwerte sind um das 10 000-fache überschritten“, sagt sie. Zur Erklärung: Die Prüfwerte sind keine absoluten Grenzwerte, die direkt dazu führen, dass Material umgehend entsorgt werden muss. Aber Gutachter schauen genauer auf die Auswirkungen von den Stoffen auf Grundwasser, Pflanzen oder Menschen, wenn die Werte erreicht sind. Im Wellener Gutachten wurden 1) Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW – aus Diesel und Öl), 2) polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK – kommt in Teer und Asphalt vor), 3) polychlorierte Biphenyle (PCB – seit 1989 verboten, wurden vorher vor allem in Kondensatoren genutzt) und 4) Phenol untersucht. „Diese Substanzen sind alle hochtoxisch und krebserregend“, sagt Bradl. Die Prüfwerte für diese Substanzen sind in der Bundesbodenschutz- sowie der Altlastenverordnung festgelegt. In Böden gilt für MKW 200 Milligramm (mg) pro Kilogramm. Unter der Dolohalle wurden laut dem Gutachten 32 000 mg/kg festgestellt – mehr als das 150-fache des Grenzwerts. Bei PAK gilt ein Grenzwert von 10 mg/kg. Gemessen wurden in Wellen 17 000 mg/kg, das 1700-fache. Für PCB sind die Grenzwerte in Rheinland-Pfalz laut der Expertin im sogenannten Alex-Merkblatt geregelt: Im Boden sollten demnach nicht mehr als 3 mg/kg PCB vorkommen. Gemessen wurden in Wellen 32 0000 mg/kg, mehr als das 10 000-Fache des Grenzwerts. Auch im Wasser wurden in dem Wellener Gutachten laut der Wissenschaftlerin die erlaubten Prüfwerte überschritten. Nur bei Phenol liege die gemessene Konzentration mit weniger als 0,1 Mikrogramm unter dem Prüfwert von 2 Mikrogramm/kg. Das Fazit der Umweltwissenschaftlerin: „Insgesamt handelt es sich um eine massive Boden- und Wasserkontamination, die entsprechend fachgerecht zu sanieren ist.“ Eine akute Gefahr für die Menschen in Wellen sieht die Umwelttechnikerin aber nicht, weil die Stoffe nicht mobil sind und zum Beispiel nicht ins Grundwasser eindringen können. Zudem werde das Gelände weiter als Betriebsgelände, nicht als Wohngebiet oder ähnliches genutzt. Trotzdem hält Bradl die Aussage des Unternehmens, dass die Stoffe keinerlei Gefahr darstellten, für „Schönfärberei“. Sobald der Boden nicht mehr versiegelt ist, wird die Gefahr größer. Bradl: „Solange das unter einer Betonplatte steckt, besteht keine akute Gefahr. Aber die Stoffe sind hochtoxisch.“

Aus Porr-Sicht stellen die giftigen Überreste keine Gefahr für Menschen oder Grundwasser dar. Laut einer Expertin sind die Stoffe aber hochtoxisch (siehe separaten Text auf dieser Seite).

Dass die ganze Sache ans Tageslicht gekommen ist, ist der Recherche eines Journalisten der Firma Networx TV (www.tv-produzent.de/) zu verdanken, der sich mehrere Monate mit den aus seiner Sicht dubiosen Geschäftspraktiken des österreichischen Großkonzerns beschäftigt hat, um einen Fernsehbeitrag über das Unternehmen mit knapp fünf Milliarden Euro Jahresumsatz zu veröffentlichen. In Wellen hat Porr das örtliche Bergwerk übernommen, weil dort Abfälle wie Bauschutt eingebracht werden dürfen.

Lesen Sie auch Ortsentwicklung : Neue Halle für Dolomitwerke in Wellen an altem Standort



Das Strafverfahren Peter Fritzen, Leitender Oberstaatsanwalt in Trier, erklärt auf TV-Anfrage: „Das Landesamt für Geologie und Bergbau hat die Staatsanwaltschaft Trier Anfang September 2020 darüber unterrichtet, von einem Journalisten einen Hinweis auf eine mögliche Altlastenproblematik in einem Teilbereich des Bergwerks in Wellen erhalten zu haben.“

Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, ob sich aus dem mitgeteilten Sachverhalt zureichende Anhaltspunkte für ein mögliches strafbares Verhalten, insbesondere eines Umweltdelikts, ergeben. Der Vorgang hat bei der Staatsanwaltschaft und der Polizei schon ein Aktenzeichen, ein offizielles Ermittlungsverfahren wurde laut Fritzen noch nicht eingeleitet. Einen Beschuldigten gebe es auch noch nicht.

Die Ermittler stehen laut dem Oberstaatsanwalt mit dem LGB in Verbindung. Dieses sei als zuständige Bergaufsichtsbehörde mit der Ermittlung des Sachverhalts in Bezug auf Gefahrenabwehr befasst. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen.

Für das LGB beantwortet Diplom-Geologe Professor Georg Wieber, der Leiter der Behörde, die TV-Anfrage: Das LGB habe am 20. August Kenntnis von einem Bericht zu „umwelttechnischen Untersuchungen und Bewertungen von Betriebsteilen“ aus dem Jahr 2012 erhalten, der verschiedene Einzelberichte zusammenfasst. „Nach Sichtung und Prüfung des Berichtes hat das LGB aufgrund eines möglichen strafbaren Verhaltens die Staatsanwaltschaft informiert“, sagt Wieber. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens könne er zu diesem Sachverhalt derzeit keine weitergehenden Auskünfte erteilen.



Um welche Altlasten es geht Konkret geht es um Rückstände von Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW), polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) sowie polychlorierten Biphenylen (PCB). Diese Stoffe sind alle gesundheitsgefährdend und krebserregend. Alle drei Stoffe kommen laut einem Gutachten, das dem TV vorliegt und das die Porr AG bei der Übernahme der TKDZ GmbH 2012 hat erstellen lassen, in großen Mengen unter der sogenannten Dolo-Halle vor – die Abkürzung Dolo kommt von Dolomit, ein Gestein, das in Wellen abgebaut wird. Demnach werden die in Rheinland-Pfalz geltenden Grenzwerte an der Stelle um ein Vielfaches überschritten (siehe Text unten).

Das Gutachterbüro empfahl der Porr AG schon 2012, dass die vorhandenen hoch kontaminierten Flüssigkeiten in den Zwischenkammern unverzüglich zu beseitigen seien. Auch der verschmutzte Boden hätte laut dem Gutachten, das auf den 23. Oktober 2012 datiert ist, zeitnah ausgehoben und das Material entsorgt werden sollen. Dazu hätten vermutlich die Dolo-Halle abgerissen werden und 10 000 Kubikmeter Boden abgetragen werden müssen.

Geschehen ist das offensichtlich noch nicht. Denn die Dolo-Halle steht noch. Zurzeit dient sie als Umschlagplatz für den Abfall, den Porr im Berg einlagern darf, um dessen Standfestigkeit zu sichern. In der Halle werden Abfälle wie Bauschutt, der mit großen Lastern angeliefert wird, zwischengelagert, bevor das Material in den Berg gebracht wird. Um zu verhindern, dass zu viel Staub entsteht, wird das Material in der Regel mithilfe einer Sprenkelanlage in der Halle mit Wasser bespritzt.



Was die Porr AG sagt Wolfgang Hirzi, der von der Porr AG eingesetzte Geschäftsführer der TKDZ GmbH in Wellen, erklärt auf TV-Anfrage, dass die Verunreinigungen unter der Dolo-Halle aus Produktionszeiträumen der Vorbesitzer stammten. Damals habe die TKDZ GmbH auf dem betroffenen Gelände Beton-Fertigteile hergestellt. „Es handelt sich vorwiegend um Belastungen, die der Verwendung von Teer für diese Produktion entstammen“, sagt Hirzi.

Bei der Übernahme des Werks habe die Porr-Gruppe die Ablagerungen beproben und auswerten lassen. Durch diese Ablagerungen im Boden würden weder das Grundwasser noch Menschen gefährdet, versichert Hirzi. „Sie stellen daher keinerlei Gefahr für das Grundwasser, Leib und Leben dar“, lautet sein Fazit. Zur Erklärung: Neben der Konzentration des Giftstoffs im Boden spielen bei Gutachten darüber auch die möglichen Auswirkungen auf das Umfeld eine Rolle. Die Experten sprechen von sogenannten Wirkungspfaden, zum Beispiel den vom Boden zum Menschen oder vom Boden zum Wasser.

Die Firma plant zurzeit den Abriss und Neubau der sogenannten Dolo-Halle. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Wellener Gemeinderats bekannt. In diesem Rahmen würden „alle hierbei erfassbaren Verunreinigungen im Untergrund“ gesichert und saniert, erklärt Hirzi. „Das Ausmaß der notwendigen Maßnahmen kann erst im Zuge der Sanierungsarbeiten und dann in Abstimmung mit den Projektbeteiligten abgestimmt und festgelegt werden.“

Das zuständige LGB bestätigt auf TV-Anfrage, dass am 30. Juni ein entsprechender Antrag für einen Sonderbetriebsplan eingegangen sei, der den Neubau und den Betrieb von Umschlaghallen sowie den Abriss der Dolo-Halle ermöglichen soll. Der Antrag werde noch geprüft, heißt es in der Behörde.



Woher die Gifte stammen Dass auf dem Werksgelände in der Vergangenheit nicht immer vorsichtig mit Teer, Öl und Diesel umgegangen worden sei, bestätigt ein langjähriger Mitarbeiter des Unternehmens. Besonders durch die Teermischanlage, die früher auf dem Gelände der Dolo-Halle gestanden hätte, sei es öfter zu Verschmutzungen gekommen, sagt der Insider.

Es sei auch vorgekommen, dass flüssiger Teer einen Weinhang heruntergelaufen sei. Das habe die Firma dann aber in Absprache mit dem Eigentümer des Hangs wieder entsorgt. Früher, in den 1960er und 70er Jahren, habe es kein Bewusstsein dafür gegeben, dass die Stoffe schädlich sein könnten, betont der Mann. „Da ist man noch davon ausgegangen, dass Teer gesund ist. So dumm war man damals.“

Die im Untergrund erkannten Verunreinigungen sind laut dem Gutachten jedoch später, in den Jahren 1980 bis 2000, entstanden. Damals waren die Trierer Kalk-, Dolomit- und Zementwerke zunächst noch ein eigenständiger Betrieb.

Allerdings verließ der Wellener Patron Josef Schnuch, unter dem das Unternehmen seit 1951 aufgeblüht ist, die Geschäftsführung 1981. In den 1990er Jahren gehörten die Werke dann gleich mehreren Konzernen. 1994 übernahm die Rheinische Kalksteinwerke GmbH, Wülfrath die TKDZ. 1999 kaufte der belgische Lhoist-Konzern das Unternehmen und nannte es Rheinkalk Wellen GmbH. Im Jahr 2002 übernahm Winfried Meseke das Unternehmen. Er taufte es wieder TKDZ GmbH und stellte beim LGB den Antrag, Abfälle in den Stollen unterbringen zu dürfen. Ein entsprechender Sonderbetriebsplan wurde trotz Widerstand der Wellener Bürger 2009 genehmigt. Allerdings setzte Meseke das Projekt nicht um. Erst nach einem größeren Stolleneinsturz und der Übernahme des Betriebs durch die Porr AG wurde der sogenannte Bergversatz genehmigt.