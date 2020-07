Jugendaktion : Pumptrack für BMX-Fahrer und Skateboarder

Konz Mobile Jugendarbeitet bietet als Ferienspecial Parcour an mit Standorten in Konz, Nittel und Wiltingen.

(red) Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Beschränkungen für Kinder und Jugendliche bietet die mobile Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Konz ein Ferienspecial für junge Leute an. An drei Standorten wird dafür eine Pumptrack Area aufgebaut, die jugendlichen BMX-Radfahrern und Skateboardern eine besondere Herausforderung bietet.

Was ist eine Pumptrack? Eine Pumptrack ist ein geschlossener Rundkurs mit Steilkurven sowie Wellen in verschiedenen Ausprägungen.

Ganz gleich in welcher Altersklasse oder auf welchem Fähigkeitslevel man sich befindet: Schon nach kurzer Zeit hat man den Bogen raus und kann die Pumptrack an einem Stück durchfahren. So sind die Wellen der Pumptrack so ausgelegt, dass man mit ein wenig Übung kein Treten oder Anstoßen mehr benötig, und wenn man mit einem Skate- oder Longboard darüber fährt, fühlt es sich ein bisschen an wie surfen.

Standorte und Termine: Montag, 27. Juli bis Donnerstag, 30. Juli: Konz, am Schwimmbad.

Dienstag, 4. Juli, bis Donnerstag, 6. August: Nittel, am Bürgerhaus.

Dienstag, 11. August, bis Donnerstag, 13. August: Wiltingen, am Sportplatz an der Schule. Die Teilnahme ist an allen Tagen kostenlos. Allerdings muss vorab ein Ticket gebucht und mitgebracht werden. Tickets können online unter reservierung.spielmobil-konz.de gebucht werden. Wer über kein spezielles BMX-Bike oder keinen Scooter verfügt, kann ein solches vor Ort ebenfalls kostenlos ausleihen.