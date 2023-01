Einzelhandel : Großzügiges Testament: Darum sind diese Angestellten plötzlich Unternehmerinnen

Saarburg Die Mitarbeiterinnen des Modehauses Müller-Hamann haben – nun auch offiziell und als Kollektiv – die Geschäfte übernommen. Was sie planen.

Stefan Müller-Hamann und sein Testament für die Mitarbeiterinnen

Denn Stefan Müller – den Doppelnamen Müller-Hamann hat er in Erinnerung an seine Mutter und vorherige Inhaberin geführt – hatte nicht nur ein großes Herz für seine zahlreichen Ehrenämter, sondern auch und vor allem für seine Mitarbeiterinnen. Er wusste, was er an ihnen hatte, sie waren so etwas wie seine Familie, mit ihnen verbrachte er (fast) all‘ seine Tage. Deshalb hat er sie in seinem Testament großzügig bedacht und ihnen jeweils zu gleichen Teilen das Geschäft und die Immobilie Auf dem Graben 1 vererbt.