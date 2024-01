Nach dem überraschenden Testament Aus Mitarbeiterinnen wurden Geschäftsführerinnen – Neues Müller-Hamann-Team feiert ersten Geburtstag

Starten wir doch das neue Jahr so wie 2023, mit einer guten Nachricht aus der Saarburger Geschäftswelt: „Es ist alles so gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben“, sagt nämlich Jessica Koch. Sie ist, neben Irmgard Merz, eine der zwei Geschäftsführerinnen der vor einem Jahr neu gegründeten GmbH, die nun mit ihren neun Kolleginnen und einem Kollegen (dem Hausmeister) die Geschäfte des Modehauses Müller-Hamann in Saarburg führt. Und das sehr erfolgreich, wie die Damen beim Ortstermin strahlend zu berichten wissen.