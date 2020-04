Wincheringen : Mofafahrer verunglückt bei Wincheringen

Wincheringen Ein Mofafahrer ist am Samstag gegen 18.50 Uhr auf der B419 bei Wincheringen verunglückt. Aus noch unklarer Ursache hatte er die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war gestürzt, weitere Fahrzeuge sollen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei nicht beteiligt gewesen sein.

Der Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber der Luxemburger Air Rescue in ein Krankenhaus geflogen, er soll nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen erlitten haben. Während der Rettungsarbeiten war die Bundesstraße an der Unfallstelle voll gesperrt. Im Einsatz waren die First Responder Obermosel, die Luxemburger Air Rescue, ein Rettungswagen und die Polizei.