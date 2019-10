Benefizkonzert : Mondäne Großstadtunterhaltung im Margarethenhof in Ayl

Ayl Unter dem Motto: „Gutes tun und Schönes erleben“ präsentieren der Chansonnier Ewald Schu, die Claire-Waldoff-Interpretin Claudia Maximini und am Pianoforte Katharina Rupik am Freitag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Margarethenhof in Ayl ein Benefizkonzert zugunsten des Ayler Mitbürgers, Musikers, Freundes und Vaters Vinzenz Maximini, der unverschuldet schwerst pflegebedürftig wurde.

Zu erleben ist mondäne Großstadtunterhaltung im Stil der 20er bis 40er Jahre.