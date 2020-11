Bereitschaftszentrale in Birkenfeld : Resolution: Ärztliche Versorgung soll vollständig erhalten bleiben

Morbach Der Morbacher Gemeinderat wehrt sich gegen Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung, die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis in Birkenfeld zu kürzen. Nachts soll dort kein Arzt mehr vor Ort sein. Davon wären auch Patienten in der Verbandsgemeinde Hermeskeil betroffen.

Hintergrund ist, dass die Kassenärztliche Vereinigung als Träger der Bereitschaftszentrale erwägt, die Praxis nicht mehr über die komplette Nacht zu besetzen (der TV berichtete am 28. September). Stattdessen soll unter der Woche ein Arzt nur noch bis 23 Uhr vor Ort sein, an Wochenenden nur noch bis 21 Uhr. Wer später in der Nacht bei nicht lebensbedrohlichen Notfällen die Hilfe eines Arztes benötigt, soll sich dann in die Bereitschaftspraxis am Klinikum Idar-Oberstein oder nach Trier begeben. Von der neuen Regelung wären auch Patienten aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil betroffen, da diese ebenfalls zum Zuständigkeitsbereich der Birkenfelder Praxis zählt. Zwar gibt es laut dem Träger seit 2014 eine zusätzliche ärztliche Bereitschaftsdienstpraxis am Hermeskeiler Krankenhaus. Diese ist aber am Wochenende und an Feiertagen nur von 10 bis 16 Uhr besetzt.