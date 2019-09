Freizeit : Krimiwanderung – „Mordsgaudi“ in Hermeskeil

Hermeskeil (red) In Hermeskeil dreht sich in diesem Herbst alles um das Thema Krimis. Eine Veranstaltung am Samstag, 21. September, verspricht eine „Mordsgaudi“ für Familien. Die Touristinformation organisiert zusammen mit dem Familiennetzwerk Hafen eine Krimiwanderung mit Schnitzeljagd.

Los geht’s um 14 Uhr am Waldspielplatz (Felke).