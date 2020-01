Taben-Rodt/Trier Der Angeklagte, der seine Ex-Geliebte in Taben-Rodt überfahren haben soll, folgt aus Sicht der Staatsanwaltschaft alten Gewohnheiten: Schon in den 1990ern habe er eine Frau misshandelt.

Staatsanwalt Benjamin Gehlen lässt mit seinem Beweisantrag am Donnerstag eine Bombe platzen: Der Saarländer, der aus Sicht der Ermittler am 15. November 2018 in Tötungsabsicht seine Ex-Geliebte in Taben-Rodt überfahren hat, soll nicht zum ersten Mal einer Frau wegen einer Kränkung etwas angetan haben. Die Trierer Kripo habe eine weitere Ex-Freundin des Mannes aufgespürt, die der Polizei gegenüber am Telefon angegeben hat, dass der Saarländer sie in den 1990er Jahren misshandelt habe, erklärt Gehlen. Der Staatsanwalt will die Frau, die in München lebt, als Zeugin per Live-Schaltung anhören. Für den aktuellen Fall ist sie aus seiner Sicht relevant, weil sich bei dem Angeklagten ein Muster abzeichne, dass er gegenüber Frauen gewalttätig sei und Kränkungen zum Anlass für diese Gewalt nehme, sagt Gehlen am Rand der Verhandlung zum TV.