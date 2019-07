Prozess zu Mordversuch in Taben-Rodt : Ermittlungen gleichen Puzzlespiel - Hat Mann seine Ex in Taben-Rodt absichtlich angefahren?

Foto: Marion Maier

Trier/Taben-Rodt Eine Frau wird verletzt in Taben-Rodt am Straßenrand gefunden. Zuächst sieht es nach einem Unfall aus. Doch bald sprechen immer mehr Indizien dafür, dass jemand die 43-Jährige absichtlich angefahren hat. Jetzt ist der Ex-Freund der Frau wegen Mordversuchs angeklagt. Er äußert sich am ersten Verhandlungstag nur zu seinem Lebenslauf, der Überraschendes enthält.

Sechs Zeugen, allesamt Polizisten sagen am ersten Verhandlungstag am Dienstag im Prozess um einen Mordversuch an einer 43-Jährigen in Taben-Rodt aus. Jeder trägt ein etwas anderes Stück zum großen Puzzle bei. Am Ende wird deutlich, wieso die Ermittler zunächst dachten, es handele sich um einen Unfall, nun aber der Ex-Freund wegen Mordverdacht vor Gericht steht.

Laut den Zeugenaussagen konnte sich die Frau, die im November 2018 verletzt am Boden kauernd in der Nähe ihres Arbeitsplatzes in Taben-Rodt gefunden worden war, nicht daran erinnern, was zuvor passiert war. Hand- und Kieferverletzungen deuteten auf einen Unfall hin, hieß es. Doch später seien immer mehr Verletzungen gefunden worden unter anderem Kniebrüche. Mediziner hätten letztlich bestätigt: Diese Verletzungen rühren nicht von einem Unfall her, ein Auto muss die Frau angestoßen haben.

Über Zeugenaussagen gerät der Ex-Freund der Frau in Verdacht. Schüler hätten ihn am Tatort gesehen, heißt es. Die Frau hatte den Mann wenige Monate vor der Tat verlassen, wie der Angeklagte selbst erklärt. Am ersten Verhandlungstag vor Gericht macht er lediglich Angaben zu seinem Lebenslauf, zur Sache selbst sagt er nichts.

Er ist Heizungsbauer und gibt an, seit Oktober 2018 massive Gesundheitsprobleme zu haben: Schlafprobleme, Bluthochdruck, Angstzustände. Er kam in die Psychiatrie, aus der er sich eigenen Angaben zufolge selbst entlassen hat. Der Mann räumt ein, dass auch seine Lebensführung zu den Problemen beigetragen haben könnte. Er hat laut eigener Aussage eine Art Doppelleben geführt. Mit seiner Lebensgefährtin habe er zusammengelebt, mit der angefahrenen Frau eine weitere Liebesbeziehung geführt.