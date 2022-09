Radsport : Der Spaß stand für alle Teilnehmenden im Vordergrund

Einer der 90 Teil­nehmer auf dem Parcours im Wald bei Trassem: Maximilian Funke aus Lebach im Saarland. Foto: Hans Kraemer

Trassem Zum zwölften Mal zog das Radrennen „King of the Trail“ in Trassem am Samstag mehrere Hundert Zuschauer an. Der Parcours überwand 530 Höhenmeter.

Bereits zum zwölften Mal veranstaltete die Ortsgemeinde Trassem – mit Unterstützung des Jugendverbands Waldjugend Falkenhorst und des Forstamts Saarburg – das Radrennen „King of the Trail“ im Wald­erlebniszentrum. 90 Fahrerinnen und Fahrer in drei Altersklassen hatten sich angemeldet, um den 800 Meter langen Parcours mit insgesamt 530 Metern Höhenunterschied zu meistern. Unter den Anfeuerungsrufen von 300 Zuschauern am Rand der Strecke mussten spitze Kurven und natürliche Hindernisse auf der Waldstrecke überwunden werden, zum Teil mit waghalsigen Sprüngen. Für die jüngsten Teilnehmer – einer war erst sechs Jahre alt – gab es allerdings die Möglichkeit, diese schwierigen Pasagen auf den sogenannten ­­„Chicken Ways“ zu umfahren.

30 fleißige Helfer sorgten für einen reibungslosen Ablauf, Auf- und Abbau sowie die Versorgung für einen familiären Samstagnachmittag im Wald bei Trassem.

Auch wenn der Spaß für alle Teilnehmer aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien im Vordergrund stand, gab es gegen Abend die viel umjubelte Siegerehrung.

Die Ergebnisse des Radrennens

in den verschiedenen Altersklassen:



Jugend (unter 16 Jahren)

1. Platz: Nick Emesson (Trier), 70,80 Sekunden

2. Platz: Frederic Weiß (Kanzem), 74,72 Sekunden

3. Platz: Johannes Greif (Wiltingen), 75,72 Sekunden.



Elite (16 bis 29 Jahre)

1. Platz: Aurélien Damiani (Rédonge, Frankreich), 69,82 Sekunden

2. Platz: Lars Jaeger (Merzkirchen-­Kelsen), 70,26 Sekunden

3. Platz: Silas Schnur (Lebach), 71,18 Sekunden.



Masters (30 Jahre und älter) 1. Platz: Cyprien Cangialosi (Oeutrange, Frankreich), 73,73 Sekunden

2. Platz: Christian Colbach (Merzig), 74,90 Sekunden

3. Platz; Denny Hector (Beckingen), 76,81 Sekunden.