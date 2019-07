Radfahren : Mädchen und Jungen radeln um die Wette

Wie hier in der Osteifel soll es auch bald in Mannebach ein Mountainbike-Rennen für den Nachwuchs geben. Auf dem Foto ist der Mannebacher Julius Klose zu sehen. Foto: TV/Kerstin Klose

Mannebach Die Mannebacher Vereine organisieren an ihrem Kirmeswochenende, 27. bis 29. Juli, am Sonntag wieder eine Sportveranstaltung. Diesmal sind alle Kinder eingeladen, die gerne Mountainbike fahren.

Die Mannebacher planen wieder eine größere Sportveranstaltung für ihre Kirmes. Am Kirmessonntag, 28. Juli, bieten die Organisatoren, an die Tradition des Brauhaus-Cup angelehnt, den kleinen und großen Nachwuchsmountainbikern eine Bühne. Alle Kinder, die Spaß am Mountainbiken haben und 2007 oder später geboren wurden, dürfen an dem Rennen teilnehmen.