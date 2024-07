Falsch abgestellt? Mülltonne nicht geleert: Mann aus Wiltingen ärgert sich

Wiltingen · Edgar Maier weiß nicht, was er falsch gemacht hat: Seit mehr als 20 Jahren stellt er seine Restmülltonne für die turnusmäßige Leerung an die gleiche Stelle in der Wiltinger Klosterbergstraße. Alles war immer gut – doch dann wurde seine Restmülltonne plötzlich nicht geleert. Was war passiert?

31.07.2024 , 07:06 Uhr

Edgar Maier aus Wiltingen zeigt, wo er seine Mülltonne seit mehr als 20 Jahren zur Leerung bereitstellt. Auf einmal ist das nicht mehr gut genug. Foto: Jürgen Boie

Von Jürgen Boie