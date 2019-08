Justiz : Die „netten Jungs“ und der bewaffnete Raub

Trier Mülltrennung und eine wache Vermieterin führten im Fall des Schmuckraubs in Konz zu den entscheidenden Hinweisen.

Die Angst der Verkäuferinnen An jenem Freitag im September 2018 sei alles ganz schnell gegangen, berichtet die Frau. Plötzlich hätten zwei Männer mit einer Pistole im Laden gestanden. Einer mit hartem Gesichtsausdruck habe sie und ihre Kollegin bedroht. Die Kollegin habe sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen müssen. Der Mann habe die Pistole an ihren Kopf gehalten und gesagt: „I will kill you“ (Ich werde dich töten). Sie selbst habe den Tresor öffnen sollen, doch vor Aufregung den Zahlencode vergessen. Erst drei Monate war sie damals in dem Laden angestellt.

Der Mitangeklagte sagt aus Der Mitangeklagte B. gibt vor Gericht an, seinen Nachbarn N. beim Einzug in Konz im Juni 2018 kennengelernt zu haben. Der 36-jährige Mechatroniker aus Polen spricht zwar Deutsch, muss bei Fragen aber gelegentlich seinen Dolmetscher zu Rate ziehen. B. berichtet, dass er mit N. abends oft zusammen Marihuana konsumiert habe. Der Stoff sei von einem Kontaktmann in Aachen gekommen, zu dem er N. mehrfach hingefahren habe. „N. war wie ein Bruder für mich, aber ich habe nicht alles gewusst, was er gemacht hat“, sagt B., der einschlägig vorbestraft ist. Ahnungs- und arglos – so stellt sich der Angeklagte, der für mehrere Kinder in Polen Unterhalt zahlt, mehrfach dar. Er räumt ein, die beiden Haupttäter, „Kollegen“ aus N.s Heimat Serbien, am Tattag von der Ferienwohnung in der Eifel nach Konz und wieder zurück gefahren zu haben – aber nicht gegen Bezahlung. Er habe gehofft, die etwa 1000 Euro wiederzubekommen, die er N. nach und nach geliehen habe. B. meint auch, er habe zwar gewusst, dass es um einen Überfall gehe, aber nicht, ob Waffen eingesetzt würden. Zu den gestohlenen Kennzeichen an seinem Wagen erklärt der 36-Jährige: „Ich habe sie nicht geklaut. Ich habe sie mitgenommen vom Schrottplatz, um Geld zu sparen.“