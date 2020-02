Multivisionsshow : Multivisionsshow in Saarburg: "Island - Naturparadies im Nordatlantik"

Saarburg (red) Seit 2002 hat Andreas Huber Island regelmäßig bereist, kennen und lieben gelernt. In den zahlreichen Hochtemperaturgebieten brodelt, dampft und zischt es unaufhörlich.

Im Gegensatz dazu stehen die Gletscher und die zahlreichen Wasserfälle. Die Berge in Island erscheinen in ihrer Farbintensität oft surreal, gerade die Landschaften im rauen und oft schroffen Hochland sind von bizarrer Schönheit. Auf seinen Touren besucht der Fotograf die touristischen Höhepunkte. Am Donnerstag, 20. Februar, 19 Uhr, ist Andreas Huber mit seiner Multivisionsshow „Island – Naturparadies im Nordatlantik“ in der KulturGießerei Saarburg zu Gast. Die Karten sind für 10 Euro unter der TV-Tickethotline 0651/7199-996 erhältlich.