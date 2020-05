Kostenpflichtiger Inhalt: Kreative Aktion : Figuren-Mundschutz und aufmunternde Banner: Hexen „verzieren“ Saarburger Kreisel (Fotos)

Saarburg Ganz ohne Hexennacht-Streiche geht es auch in Corona-Zeiten nicht: In Saarburg tragen die Figuren am Kreisel jetzt Mundschutz – und stehen vor Bannern mit aufmunternden Worten.



Diese Hexen (oder Hexer) waren kreativ, das muss man ihnen lassen: In der Hexennacht haben Unbekannte an einem Kreisel in Saarburg vier Banner aufgehangen und den dort aufgestellten Figuren einen Mundschutz angezogen.

Auf den Bannern war zu lesen: „So sei uns gewiss: Auch mit Stoff vor der Schniss. Bleibt gesund & im Herz froh, in Saarburg & anderswo!“

Augenscheinlich kam es bei der Aktion nicht zu Sachbeschädigungen. Die Polizei Saarburg meldete am frühen Morgen einen ruhigen Verlauf der Nacht, zu nennenswerten Sachbeschädigungen oder Verstößen gegen die Corona-Verordnungen soll es nicht gekommen sein.