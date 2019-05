Geschichte : Museumsfest mit Schau und Fahrten zum Westwall

Konz Fliegerbomben, Panzerminen und Granaten: So manche Hinterlassenschaft aus dem Zweiten Weltkrieg versteckt sich noch in den Böden unserer Region. Um diese „faszinierenden und gefährlichen Relikte der Vergangenheit“ geht es bei einer Sonderausstellung, die während des Museumsfests vom 10. bis 12. Mai im Westwallmuseum Konz in der Granastraße gezeigt wird.

Spuren des Krieges werden im Kreis Trier-Saarburg immer wieder bei Erdarbeiten entdeckt. In Konz wurde Ende Oktober eine 1000 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. In der Schau soll auf die Gefahren solcher Bodenfunde und auf die rechtlichen Vorschriften dazu aufmerksam gemacht werden.