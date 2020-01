Gesang : Musik für eine wohlige Stimmung

Merzkirchen Merzkirchener feiern gemeinsam mit Gesangs- und Instrumentalmusik.

Für ein wohlig warmes Konzerterlebnis sorgten die Dixi Beats (Christian, Alex, Nico und Fox, Johannes Weber) in der komplett gefüllten Kirche St. Martin in Merzkirchen mit ihren Songs der Beatles. Die Gruppe war zum vierten Mal im Abendlob dabei. Zuvor galt ein erster Beifall Jana Philipps, die, begleitet am Klavier von Reinhold Neisius, zarte Geigentöne mit der Meditation aus Thais von Jules Massenet zauberte. Der Song „Es werde Licht“ von Udo Jürgens wünschte Menschlichkeit nicht nur zur Weihnachtszeit. Die Stimme von Andrea Schwarzenbarth, Sopransängerin des Kirchenchors, ließ diese Hoffnung aufblühen.