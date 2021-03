Wettbewerb : „Die Jungs waren sehr fleißig“

Hermeskeil Musiker der Jugend- und Stadtkapelle Hermeskeil waren erfolgreich bei „Jugend musiziert“.

(red) Es ist ein Erfolg für die Musiklandschaft in Hermeskeil: Beim rheinland-pfälzischen Landesentscheid von „Jugend musiziert“, haben drei junge Musiker Top-Platzierungen erzielt. Philipp Jubelius (18) belegte mit der Trompete in seiner Altersgruppe den dritten Platz, Jakob Rauland (13) und Jonas Eiden (13) belegten am Euphonium in ihrer Altersgruppe den Ersten und zweiten Platz. Insgesamt nahmen 321 jugendliche Musikerinnen und Musiker am Wettbewerb teil, der wegen der Corona-Pandemie rein digital ausgerichtet werden musste. Seit seiner Gründung 1964 fördert der Wettbewerb junge musikalische Talente und zeichnet sie aus. Mittlerweile ist er eine der wichtigsten Säulen des deutschen Musiklebens und Grundstein für zahlreiche Musikkarrieren.