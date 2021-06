Livekonzerte : Musikfestival der Kulturgießerei Saarburg erstmals wieder drinnen

Saarburg Große Freude und Erleichterung herrscht beim Team der Saarburger Kulturgießerei am vergangenen Wochenende. Zum ersten Mal seit Monaten konnten wieder Livekonzerte drinnen in der alten Gießhalle gespielt werden, wenn auch unter Einschränkung der Personenzahl und gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung.

Das Just Great Music-Festival findet also in diesem Jahr wieder mit Publikum und in der alten Gießhalle statt. Den Anfang macht am Freitagabend Ro Gebhardts „International“-Quartett. Jazz und Latin bestimmen das Programm, Gebhardt spielt meisterhaft die Gitarre, sein erst 14-jähriger Sohn zupft den Bass wie ein alter Profi. Dazu der Franzose Jean-Marc Robin mitreißend am Schlagzeug und der Portugiese Armindo Ribeiro an den Keyboards und am Akkordeon.